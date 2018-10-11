Японцы превратили Mazda MX-5 в классический Corvette

Двухдверка оснащена 1,5-литровым двигателем SKYACTIV-G, который выдает 132 лошадиные силы и 152 Нм крутящего момента. Агрегат может сочетаться с шестиступенчатой механической коробкой передач или шестидиапазонным «автоматом». Оригинальный Chevrolet Corvette Stingray комплектовался 5,4-литровым атмосферным V8, выдававшим 360 сил и 488 Нм момента. Он мог разгоняться до «сотни» за 5,6 секунды.