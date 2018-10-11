Японцы превратили Mazda MX-5 в классический Corvette

Двухдверка оснащена 1,5-литровым двигателем SKYACTIV-G, который выдает 132 лошадиные силы и 152 Нм крутящего момента. Агрегат может сочетаться с шестиступенчатой механической коробкой передач или шестидиапазонным «автоматом». Оригинальный Chevrolet Corvette Stingray комплектовался 5,4-литровым атмосферным V8, выдававшим 360 сил и 488 Нм момента. Он мог разгоняться до «сотни» за 5,6 секунды.
Палитра цветов Mitsuoka Rock Star состоит из оттенков, названных в честь американских городов и одного штата: Los Angeles Blue, Chicago Red, New York Black, Cisco Orange, Washington White и Arizona Yellow. В список опций спорткара входят цветная мягкая крыша, белая окантовка лобового стекла, цветная отделка верней части дверей и спортивные кожаные кресла с интегрированными подголовниками.
Самая известная модель Mitsuoka — спорткар Orochi — выпускался с 2006 по 2014 год. Модель оснащалась 3,3-литровым V6 мощностью 233 лошадиные силы и 328 Нм момента. С места до ста километров в час Orochi способен разгоняться за восемь секунд ровно. Максимальная скорость — 222 километра в час.