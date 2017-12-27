Водитель минивэна засмотрелся на конденсационный след и врезался в впереди идущий автомобиль

Пульс

Ракета SpaceX стала причиной крупного ДТП

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27 декабря 2017

Запуск ракеты Falcon 9 американской компании SpaceX стал причиной крупного дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадали несколько автомобилей. Видео с аварией размещено на канале Mark Sales в Youtube.

Ракета стартовала с базы ВВС США Ванденберг и вывела на околоземную орбиту десять спутников оператора связи Iridium. Ее запуск, который совпал с пятничным часом пик, могли наблюдать около четырех миллионов жителей Лос-Анджелеса. Особенностью ракеты стал необычный конденсационный след, который уже назвали «инопланетным».

Видео с YouTube-канала Mark Sales.

Один из участников движения отвлекся и не заметил образовавшийся впереди затор. В результате этого пострадало три автомобиля: минивэн, седан Toyota Corolla и кроссовер Toyota RAV4.

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