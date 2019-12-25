Родстеру «Крым» в третий раз поменяют внешность

Местом расположения заявителя также указан адрес МГТУ имени Баумана. При этом патент, судя по информации на сайте ФИПС, был зарегистрирован год назад в тот же день, что и подана заявка, 19 декабря 2018 года. Однако опубликовали изображения только сейчас.

Первое поколение родстера «Крым» представили в конце июня 2016 года. Его построили студенты МГТУ имени Баумана вместе с конструкторским бюро «Формула студент», презентация прошла на территории Крымского полуострова. В основе дебютной модификации лежала пространственная трубчатая рама, а кузовные панели были сделаны из композитных материалов.

В сентябре 2019 года представили второе поколение модели. У нового «Крыма» появилась несущая конструкция из листового металла, выполненная с применением лазерной резки. Также родстер получил гидравлическое сцепление и модернизированную подвеску.