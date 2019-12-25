Родстеру «Крым» в третий раз поменяют внешность

Узнать на новых изображениях «Крым» с первого взгляда довольно сложно — модель теперь имеет черты Audi TT и R8. Однако исходя из того, что владельцем патента является «Конструкторское бюро молодежи», а в списке авторов заявки на первом месте стоит профессор кафедры «поршневые двигатели» МГТУ имени Баумана Дмитрий Онищенко, на изображениях именно родстер отечественной разработки.
Местом расположения заявителя также указан адрес МГТУ имени Баумана. При этом патент, судя по информации на сайте ФИПС, был зарегистрирован год назад в тот же день, что и подана заявка, 19 декабря 2018 года. Однако опубликовали изображения только сейчас.
Первое поколение родстера «Крым» представили в конце июня 2016 года. Его построили студенты МГТУ имени Баумана вместе с конструкторским бюро «Формула студент», презентация прошла на территории Крымского полуострова. В основе дебютной модификации лежала пространственная трубчатая рама, а кузовные панели были сделаны из композитных материалов.
В сентябре 2019 года представили второе поколение модели. У нового «Крыма» появилась несущая конструкция из листового металла, выполненная с применением лазерной резки. Также родстер получил гидравлическое сцепление и модернизированную подвеску.
Оба прототипа построены на базе Lada Kalina – от нее же создатели позаимствовали силовую установку. Оба варианта родстера оснащаются 1,6-литровым мотором, который немного доработали, в результате чего мощность увеличилась до 140 сил. В паре с ним работает пятиступенчатая «механика».
Создатели хотят наладить серийное производство автомобиля на территории Крыма. По плану на рынок должны выйти три версии: самая доступная базовая, средняя и ориентированная на высокий уровень аудитории топовая версия. Стартовая цена, по предварительным оценкам, должна составить 650-700 тысяч рублей.