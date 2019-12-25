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19:09

Родстеру «Крым» в третий раз поменяют внешность

Авторы проекта запатентовали новые изображения

Анастасия Дубина
В базе Федерального института промышленной собственности появились патентные изображения автомобиля, который в документах назван «Национальный родстер». Под этим именем скрывается уже известный родстер «Крым». На рендерах показан уже третий вариант внешности модели.

Узнать на новых изображениях «Крым» с первого взгляда довольно сложно — модель теперь имеет черты Audi TT и R8. Однако исходя из того, что владельцем патента является «Конструкторское бюро молодежи», а в списке авторов заявки на первом месте стоит профессор кафедры «поршневые двигатели» МГТУ имени Баумана Дмитрий Онищенко, на изображениях именно родстер отечественной разработки.

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Местом расположения заявителя также указан адрес МГТУ имени Баумана. При этом патент, судя по информации на сайте ФИПС, был зарегистрирован год назад в тот же день, что и подана заявка, 19 декабря 2018 года. Однако опубликовали изображения только сейчас.

Первое поколение родстера «Крым» представили в конце июня 2016 года. Его построили студенты МГТУ имени Баумана вместе с конструкторским бюро «Формула студент», презентация прошла на территории Крымского полуострова. В основе дебютной модификации лежала пространственная трубчатая рама, а кузовные панели были сделаны из композитных материалов.

В сентябре 2019 года представили второе поколение модели. У нового «Крыма» появилась несущая конструкция из листового металла, выполненная с применением лазерной резки. Также родстер получил гидравлическое сцепление и модернизированную подвеску.

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Первое поколение родстера «Крым»

Оба прототипа построены на базе Lada Kalina от нее же создатели позаимствовали силовую установку. Оба варианта родстера оснащаются 1,6-литровым мотором, который немного доработали, в результате чего мощность увеличилась до 140 сил. В паре с ним работает пятиступенчатая «механика».

Создатели хотят наладить серийное производство автомобиля на территории Крыма. По плану на рынок должны выйти три версии: самая доступная базовая, средняя и ориентированная на высокий уровень аудитории топовая версия. Стартовая цена, по предварительным оценкам, должна составить 650-700 тысяч рублей.