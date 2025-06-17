SAIC рассекретил серийный седан с дизайном в стиле Rolls-Royce

Вот только у упомянутого концепта было больше общего с Rolls-Royce, чем у серийного Roewe M7 — он выглядит скромнее и уже не так эффектно. У седана оптика расположена в два яруса, на корме монофонарь, фишкой же стали диодные секции головного света на разных уровнях. В длину четырехдверка достигает 4,9 метра, то есть относится к D-классу, а колесная база составляет 2,8 метра.