SAIC рассекретил серийный седан с дизайном в стиле Rolls-Royce

SAIC рассекретил серийный седан с дизайном в стиле Rolls-RoyceГибридный Roewe M7 DMH готов к старту продаж в Китае
Вот только у упомянутого концепта было больше общего с Rolls-Royce, чем у серийного Roewe M7 — он выглядит скромнее и уже не так эффектно. У седана оптика расположена в два яруса, на корме монофонарь, фишкой же стали диодные секции головного света на разных уровнях. В длину четырехдверка достигает 4,9 метра, то есть относится к D-классу, а колесная база составляет 2,8 метра.
Известно, что в состав гибридной установки входит 1,5-литровый ДВС мощностью 112 лошадиных сил. Заявленный запас хода на чистом электричестве — 150 километров по циклу CLTC. Другие технические характеристики и информация об оснащении появится позже.
Марка Roewe, входящая в концерн SAIC, существует с 2006 года. Изначально модели базировались на технологиях MG Rover (отсюда и название Roewe — это транслитерация Rover). По данным Китайской ассоциации легковых автомобилей, в 2024 году Roewe реализовала 197 948 машин, тогда как целевой показатель составлял 200 тысяч.