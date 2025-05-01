У полицейских впервые появился Rolls-Royce в тюнинге Mansory

Штатный 6,75-литровый двигатель V12 форсирован с 600 до 610 лошадиных сил, так что время разгона 0-100 сократилось до пяти секунд, а максимальная скорость выросла с 250 до 280 км/ч. Дополняют картину особые номера с единственной цифрой «9»: цены на подобные таблички формата для обычных автомобилей исчисляются миллионами долларов. Что касается полицейских машин в тюнинге Mansory, то Rolls-Royce стал не первым: ранее на службу заступил G-Class.