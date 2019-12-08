Из Rolls-Royce Phantom сделали семиметровый броневик

При строительстве броневика за основу берётся длиннобазный Rolls-Royce Phantom EWB восьмого поколения. Расстояние от переднего до заднего бампера у такого автомобиля — 5982 миллиметра, между осями — 3772 миллиметра. Между дверями добавляется 1050-миллиметровая вставка, что увеличивает габаритную длину лимузина до 7032 миллиметров.
Klassen
Баллистическая защита по классу B7 позволяет владельцу пережить обстрел из автомата Калашникова и снайперской винтовки со стальными термоупроченными и нетермоупроченными сердечниками калибров 5,45 и 7,62 миллиметра соответственно. Кроме того, лимузин отличается защищённым днищем, способным выдержать небольшой взрыв и комплектуется дополнительной перегородкой между водителем и пассажирским отсеком.
Богатое оснащение «Фантома» дополнено фирменными аксессуарами Klassen: мультимедийным комплексом на базе моноблока Apple iMac, аудиосистемой Bang & Olufsen и фоновой подсветкой интерьера. Специалисты Klassen утверждают, что адаптировали ходовую часть лимузина к возросшему весу, но не приводят показателей снаряжённой массы.
Фото: Klassen
Известно, что в настройку силового агрегата и трансмиссии не вмешивались: бронированный лимузин приводит в движение тот же 6,75-литровый Twin-Turbo V12 мощностью 571 лошадиную силу (крутящий момент 900 Нм) в сочетании с 8-диапазонным «автоматом». Привод — на заднюю ось.
В прошлом году ателье Klassen объявило о готовности выпустить бронированный по тому же классу B7 лимузин на базе Rolls-Royce Cullinan. Вседорожник также обзавёлся метровой вставкой между дверями и расширенным списком оснащения. Rolls-Royce Cullinan от Klassen оценили почти в два раза дешевле «Фантома»: проект обойдётся заказчику в 1,8 миллиона евро (около 127 миллионов рублей по текущему курсу).