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14:14

Из Rolls-Royce Phantom сделали семиметровый броневик

Ателье Klassen анонсировало выпуск роскошного защищённого лимузина

© Klassen
Сергей Ильин
Немецкая фирма Klassen показала компьютерные рендеры бронированного лимузина на базе нового Rolls-Royce Phantom. В ателье готовы увеличить длину кузова на 1050 миллиметров за счёт специальной вставки и защитить автомобиль по классу B7. Эксклюзивный заказ обойдётся клиенту в 3 миллиона евро (около 211 миллионов рублей).

При строительстве броневика за основу берётся длиннобазный Rolls-Royce Phantom EWB восьмого поколения. Расстояние от переднего до заднего бампера у такого автомобиля — 5982 миллиметра, между осями — 3772 миллиметра. Между дверями добавляется 1050-миллиметровая вставка, что увеличивает габаритную длину лимузина до 7032 миллиметров.

Klassen

Баллистическая защита по классу B7 позволяет владельцу пережить обстрел из автомата Калашникова и снайперской винтовки со стальными термоупроченными и нетермоупроченными сердечниками калибров 5,45 и 7,62 миллиметра соответственно. Кроме того, лимузин отличается защищённым днищем, способным выдержать небольшой взрыв и комплектуется дополнительной перегородкой между водителем и пассажирским отсеком.

Богатое оснащение «Фантома» дополнено фирменными аксессуарами Klassen: мультимедийным комплексом на базе моноблока Apple iMac, аудиосистемой Bang & Olufsen и фоновой подсветкой интерьера. Специалисты Klassen утверждают, что адаптировали ходовую часть лимузина к возросшему весу, но не приводят показателей снаряжённой массы.

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Фото: Klassen

Известно, что в настройку силового агрегата и трансмиссии не вмешивались: бронированный лимузин приводит в движение тот же 6,75-литровый Twin-Turbo V12 мощностью 571 лошадиную силу (крутящий момент 900 Нм) в сочетании с 8-диапазонным «автоматом». Привод — на заднюю ось.

В прошлом году ателье Klassen объявило о готовности выпустить бронированный по тому же классу B7 лимузин на базе Rolls-Royce Cullinan. Вседорожник также обзавёлся метровой вставкой между дверями и расширенным списком оснащения. Rolls-Royce Cullinan от Klassen оценили почти в два раза дешевле «Фантома»: проект обойдётся заказчику в 1,8 миллиона евро (около 127 миллионов рублей по текущему курсу).