Из Rolls-Royce Phantom сделали семиметровый броневик

Баллистическая защита по классу B7 позволяет владельцу пережить обстрел из автомата Калашникова и снайперской винтовки со стальными термоупроченными и нетермоупроченными сердечниками калибров 5,45 и 7,62 миллиметра соответственно. Кроме того, лимузин отличается защищённым днищем, способным выдержать небольшой взрыв и комплектуется дополнительной перегородкой между водителем и пассажирским отсеком.

Богатое оснащение «Фантома» дополнено фирменными аксессуарами Klassen: мультимедийным комплексом на базе моноблока Apple iMac, аудиосистемой Bang & Olufsen и фоновой подсветкой интерьера. Специалисты Klassen утверждают, что адаптировали ходовую часть лимузина к возросшему весу, но не приводят показателей снаряжённой массы.