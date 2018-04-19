Крошечный Rolls-Royce прошел первое техобслуживание

Компания Rolls-Royce провела первое плановое техническое обслуживание своей самой маленькой модели — SRH. Машина построена в 2017 году для особенного клиента марки — отделения детской хирургии больницы Святого Ричарда в британском городе Чичестер.

По прошествии 12 месяцев после начала эксплуатации машина вернулась в технический центр Rolls-Royce для профилактического осмотра. Специалисты отметили безупречную работу всех механизмов и компонентов автомобиля, на котором в день ездит в среднем один ребенок.

Электрический Rolls-Royce SRH, название которого является аббревиатурой от St. Richard's Hospital, помогает снизить стресс детей перед предстоящей операцией. На нем они могут самостоятельно доехать до операционной по специальным коридорам с соответствующей разметкой, знаками и светофорами.

Сотрудники больницы Святого Ричарда отмечают, что использование машины положительно сказывается на состоянии маленьких пациентов. Они забывают о процедурах и увлеченно ездят по коридорам больницы. При этом маленький Rolls-Royce вызывает интерес и у родителей.

На разработку и постройку Rolls-Royce SRH ушло 400 часов. Он сделан вручную и окрашен теми же красками, что и настоящие автомобили. В движение машину приводит электромотор, питающийся от 24-вольтового гелиевого аккумулятора.