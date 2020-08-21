Классические модели Rolls-Royce перевели на электротягу

В ходе переделки мастера фирмы тщательно реставрируют классические автомобили. Перед демонтажем двигателя внутреннего сгорания машины взвешиваются и проходят 3D-сканирование – это позволяет принять решения о настройке шасси и подвески, а также выбрать оптимальный электромотор и емкость батареи.

Все дефекты экстерьера и интерьера, в том числе едва заметные, устраняются вручную. Добавляя современную технику и новые элементы управления, мастера стараются сохранять внешность автомобилей как можно более аутентичной. Каждую модель можно заряжать от розетки.