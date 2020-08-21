Классические модели Rolls-Royce перевели на электротягу

В ходе переделки мастера фирмы тщательно реставрируют классические автомобили. Перед демонтажем двигателя внутреннего сгорания машины взвешиваются и проходят 3D-сканирование – это позволяет принять решения о настройке шасси и подвески, а также выбрать оптимальный электромотор и емкость батареи.
Все дефекты экстерьера и интерьера, в том числе едва заметные, устраняются вручную. Добавляя современную технику и новые элементы управления, мастера стараются сохранять внешность автомобилей как можно более аутентичной. Каждую модель можно заряжать от розетки.
Фото: Lunaz
Rolls-Royce Phantom V 1961 года в Lunaz оснастили электрической силовой установкой собственной разработки. Ее питает крупная литий-ионная батарея емкостью 120 киловатт-часов, обеспечивающая запас хода более 480 километров. Фирма сохранила оригинальный двухцветный кузов, полностью перешила салон новой серой кожей и отреставрировала все деревянные детали с использованием техники сатинирования – полировки, позволяющей убрать микронеровности и добиться полублестящей поверхности.
Фото: Lunaz
В Phantom появилась современная мультимедийная система, навигатор, аудиосистема и климат-контроль, настраиваемый отдельно для каждого пассажира. Сзади установлены два дисплея, на которые можно выводить изображение с экрана смартфона. Середину перегородки между рядами занимает бар, размеры которого подогнаны под любимую марку текилы покупателя. Каждый клиент сможет персонализировать автомобиль под свои предпочтения, заверяют в Lunaz.
Для заказа доступны также электрокары на базе Rolls-Royce Silver Cloud I, II или III. Автомобили оснащаются батареей емкостью 80 киловатт-часов, обеспечивающей около 480 километров хода на одном заряде. «Зеленые» Soler Cloud доступны в различных типах кузова, включая двухдверное купе и купе с откидным верхом.
В портфолио стартапа Lunaz, запущенного в 2018 году бывшим техническим директором Renault F1 Джоном Хилтоном, есть работы с винтажными Jaguar и Bentley. В июне фирма рассказала об электрическом Jaguar XK120, оснащенном 375-сильной установкой и батареей емкостью 80 киловатт-часов.