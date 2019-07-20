Немцы поставили гамак на крышу микроавтобуса

Для размещения в случае плохой погоды в салоне дома на колёсах Cliff 4х4 Adventure Van оборудованы два комфортных спальных места – раскладные кровать и диван. В средней части фургона есть душевая кабина, кроме того, по всему интерьеру можно найти множество шкафчиков и отделений для хранения мелких и не очень вещей.