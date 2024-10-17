«Росатом» построит два аккумуляторных завода

Основной продукцией заводов станут литий-ионные аккумуляторные ячейки, которые будут производиться с высокой скоростью — одна штука в секунду. Эти ячейки будут собираться в модули и батареи для различных типов техники, от небольших городских электромобилей до крупногабаритных электробусов и карьерных самосвалов. В общей сложности суммарная мощность двух фабрик составит 36 миллионов ячеек в год. По мнению представителей «Росатома», стандартизированные батареи для российского электротранспорта позволят снизить затраты и увеличить объемы производства.