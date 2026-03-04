Новости
Опубликовано 04 марта 2026, 22:25
1 мин.

Российские таксисты не смогут ездить на «Патриотах»

Минпромторг опубликовал список машин для работы в такси. В новый перечень вошли 22 позиции, притом оказалось, что для таксомоторных перевозок не будут допущены внедорожники марки УАЗ — «Патриот» и «Хантер». Зато список пополнили «Москвичи» из новой линейки М, а также электрокар Umo 5.
УАЗ «Патриот»
УАЗ «Патриот»
© УАЗ
Алексей Кованов
Алексей Кованов

С 1 марта вступил в силу закон о локализации такси. С этого момента для пассажирских перевозок может использоваться только техника, отвечающая одному из трёх критериев.

Так, автомобиль может быть выпущен в рамках специнвестконтракта (СПИК), заключенного с 1 марта 2022 по 1 марта 2025 года, или с разрешением от правительства России, если СПИК подписан позже.

Ещё один вариант, чтобы модель смогла возить пассажиров, — когда уровень локализации соответствует 3200 баллам. Оценку в баллах ежегодно выставляет Минпромторг.

Читайте на тему:

Полный список автомобилей, допущенных для работы в такси, выглядит так:

  • Lada: Granta, Iskra, Vesta, Niva Travel, Niva Legend, Largus, Aura;
  • Sollers: SP7, SF1;
  • Evolute: i-Joy, i-Sky, i-Space;
  • Voyah: Free, Dream, Passion;
  • «Москвич»: 3, 3е, 6, 8, М70, М90;
  • Umo 5.