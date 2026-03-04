Российские таксисты не смогут ездить на «Патриотах»

С 1 марта вступил в силу закон о локализации такси. С этого момента для пассажирских перевозок может использоваться только техника, отвечающая одному из трёх критериев.

Так, автомобиль может быть выпущен в рамках специнвестконтракта (СПИК), заключенного с 1 марта 2022 по 1 марта 2025 года, или с разрешением от правительства России, если СПИК подписан позже.

Ещё один вариант, чтобы модель смогла возить пассажиров, — когда уровень локализации соответствует 3200 баллам. Оценку в баллах ежегодно выставляет Минпромторг.