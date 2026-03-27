Россиянам назвали ежемесячный платеж за Lada Vesta по подписке

«Мы говорили об этом на нашей дилерской конференции. Это будет весной текущего года. Подписка первоначально будет на автомобиль Vesta, программа будет стоить порядка 40 тыс. рублей в месяц. Ну, а потом последовательно распространим ее и на Largus, и на Granta. И, что может быть особенно удобно для сегмента такси, — она будет распространяться в том числе на водителей этого вида транспорта», — сказал он.

Программа подписки была анонсирована ранее на дилерской конференции. Она предусматривает договор аренды на 12 месяцев с возможностью управления автомобилем тремя водителями. Максимальный годовой пробег составит 30 тыс. километров.

Согласно презентации компании, ежемесячный платеж установлен на уровне 39 990 рублей, а с 20 апреля 2026 года вырастет до 43 990 рублей. В стоимость включены ОСАГО, каско, техническое обслуживание, сезонная смена шин и спутниковая безопасность.

