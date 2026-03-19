Россиянам назвали минусы первого кроссовера маскировочного бренда Nordcross

«Швы и стыки Nordcross глотает уверенно, однако на „лежачих“ брыкается (правда, громко не стучит). И само собой „железная“ подвеска не дает менять клиренс — он всегда 221 мм», — отмечается в публикации журнала относительно работы подвески автомобиля.

Также у автомобиля сложный интерфейс медиасистемы и сильно бликующий экран панели приборов, в котором водитель видит свое отражение. При этом прорисовка графики самих показаний удостоилась похвалы. Также была отмечена хорошая динамика, низкий расход топлива и отделка кресел высококачественной кожей.

К недостаткам машины отнесен затрудненный доступ к горловине бачка омывателя и выдвижные дверные ручки, которые в зимних условиях закрываются с перекосами.

«Только с обзорностью беда — боковые зеркала неудачной формы оставляют слепые зоны. А задняя камера стоит в таком месте, что моментально загрязняется — и омывателя нет», – заключается в публикации «За рулем».