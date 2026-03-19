Россиянам объяснили, что делать, если ДТП перегородило дорогу

«С точки зрения безопасности проезд по выделенной полосе — предпочтительный вариант. Такие случаи бывают часто, и суды обычно прекращают дела, если докажут, что проехать иначе было нельзя», — отметил адвокат.

По его словам, если ДТП перегородило проезжую часть, то можно выехать на встречную полосу движения, однако это наиболее рискованный вариант. Такой манёвр допустим исключительно в тех случаях, когда иные пути объезда препятствия отсутствуют либо технически невозможны.

До этого автоюрист Воропаев в беседе с Motor разъяснил, что за унижение чести и достоинства гаишника водителю грозит уголовная ответственность по статье 319 УК РФ.

Ранее адвокат рассказал, когда россиянин обязан ехать на красный свет.