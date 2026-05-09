Россиянам перечислили преимущества и проблемы Chery Tiggo 7 Pro Max

Chery Tiggo 7 Pro и Pro Max оснащаются только турбомоторами. Базовый двигатель 1.5 на 147 л.с. с чугунным блоком и распределенным впрыском считается надежным, «переваривает» бензин АИ‑92 и способен пройти до 400 тыс. км. Однако он сочетается только с передним приводом и вариатором.

Мотор 1.6 (150 л.с.) на версии Pro Max — полностью алюминиевый, с непосредственным впрыском. Он требует заправки бензином АИ‑95 и обладает меньшим ресурсом (около 250 тыс. км). Потенциальные проблемы для этого агрегата — нагар на впускных клапанах и засорение системы EGR.

Но главные вопросы вызывает трансмиссия: вариатор WLY CVT25 теоретически выдерживает 250 тыс. км, но уже после 100 тыс. км начинается износ втулок, подшипников, а затем самих конусов и ремня. При этом ремонт вариатора затратен. Семиступенчатый «робот» с двумя «мокрыми» сцеплениями считается более удачным.

Подвеска китайского кроссовера не преподносит сюрпризов — элементы ходят 80−120 тыс. км, кроме стоек и втулок стабилизатора. А вот рулевые тяги и наконечники оказались ненадежными и могут проситься на замену уже к 80−100 тыс. км.

Наибольшие хлопоты для владельцев несет электроника: отмечены перебои в работе ABS, что устраняется перепрошивкой. Также зафиксированы сбои центрального замка, приводов открывания двери багажника и электромеханического «ручника». Также время от времени «зависают» блок вентилятора, медиасистема и дисплей климат‑контроля. Коррозия на кузове автомобилей моложе пяти лет — еще один неприятный сюрприз.

