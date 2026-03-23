Россиянам рассказал, как перекупы обманывают в договоре купли-продажи автомобиля

«В договоре купли-продажи продавцы обычно очень мелким шрифтом прописывают, что машина уже имеет много дефектов после ДТП. Она была в серьезном ремонте либо произведена замена основных агрегатов. Пробег при этом указывается скрученный», — рассказал адвокат.

При этом в ДКП включают пункт, согласно которому покупатель подтверждает, что ознакомлен с техническим состоянием автомобиля и не имеет претензий к выявленным дефектам. Оспорить такие условия сложно, особенно при сделках с физическими лицами. Хотя в судебной практике появилась тенденция к защите прав покупателей при приобретении автомобиля у юридических лиц, отметил адвокат.

Воропаев также сообщил, что особую осторожность следует проявлять при подозрении на скрученный пробег: установить реальную величину пробега зачастую невозможно. Это делает особенно важным тщательное изучение договора перед подписанием, чтобы избежать покупки транспортного средства, непригодного к эксплуатации.

