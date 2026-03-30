Россиянам рассказали, что будет с ценами на автомобили в апреле

«В целом динамика будет определяться не столько календарной датой, сколько курсом валют и дальнейшими решениями по утильсбору. Скидки на новые автомобили в России не исчезнут, но их формат изменится. На фоне высоких складских запасов дилеры продолжат стимулировать спрос, однако из-за роста издержек и давления на маржу будет сокращаться доля прямых скидок», — сообщил директор по маркетингу АГ «Авилон» Юрий Блинов.

По его словам, дилеры заменят прямые скидки кредитными программами, трейд-ином и персонализированными условиями. Выгода останется, но станет менее заметной, спрятанной в финансовые инструменты.

Эксперты также отметили, что сейчас наблюдается оживление спроса в марте, а апрель традиционно остается активным месяцем для авторынка. Если спрос превысит предложение, цены могут умеренно вырасти — по оценкам, в пределах 1,5−2%.

Ранее в России спрогнозировали скачок цен на мотоциклы перед открытием сезона.