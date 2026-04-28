Россиянам рассказали о главных опасностях езды на зимних шинах в теплую погоду

«Летние шины должны выдерживать широкий диапазон жарких температур, в то время как зимние шины должны быть готовы к суровым морозам. На сегодняшний день невозможно создать резиновую смесь, которая будет сохранять высокие характеристики пластичности от глубокого минуса до жары, например, от — 40 ℃ до +40 ℃», — расказал Пархомчук.

По его словам, у водителей существует глубокое заблуждение, что летние и зимние шины отличает только наличие шипов, а значит зимние нешипованные шины вполне сойдут для использования в летний сезон. Состав резиновой смеси в летних и зимних шинах значительно различается.

Еще одна проблема — аквапланирование. Эксперт отмечает, что зимой главный вызов для шин — это лёд и снег. Летом, когда тёплая сухая погода может неожиданно сменяться проливными дождями, шины должны быть готовы к эффективному отводу воды из пятна контакта.

Рисунок протектора зимних шин будет менее эффективен в дождь, что может привести к ухудшению управляемости и привести к ДТП. Кроме того, зимние шины под воздействием высоких температур изнашиваются быстрее, чем летние модели.

В результате к следующему холодному сезону комплект зимних шин придёт негодность. Как правило, зимние покрышки стоят дороже летних, поэтому сэкономить не получится, предупредил специалист.

