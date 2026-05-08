Россиянам рассказали об особенностях кроссовера Volkswagen Tiguan из КНР

Главное отличие от европейской модели — удлинённая колёсная база, которая обеспечивает заметно больше пространства на втором ряду и увеличивает объём багажника до 471−1696 л, отметил Александр Виноградов.

Под капотом установлен двухлитровый турбомотор EA888 четвёртой генерации, выдающий 220 л.с. и 350 Нм крутящего момента. В паре с ним работает семиступенчатый робот DSG с «сухим» сцеплением — автор теста называет эту связку «знакомой и отличной», отмечая мгновенную реакцию на педаль газа и прекрасную эластичность, сказал специалист.

Полный привод остаётся в арсенале, а разгон до 100 км/ч занимает 7,5 секунды при максимальной скорости 200 км/ч. Подвеска построена на платформе MQB Evo, которую, по мнению Виноградова, «испортить невозможно в принципе». Однако стыки и ямы автомобиль проходит жёстко, хотя энергоёмкость сохраняется. Дорожный просвет составляет 190 мм.

В эргономике произошёл сдвиг в сторону сенсорного управления: климат-контроль полностью зашит в медиасистему, а под экраном остались только сенсорные «кнопки» температуры и громкости.

Для адаптации китайской медиасистемы в России рекомендуется использовать адаптер XCarLink. При этом все кузовные панели автомобиля оцинкованы, так что коррозионная стойкость сомнений не вызывает, отметил эксперт.

