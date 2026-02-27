Россиянам рассказали, почему после «коктейля» из масел двигателю может потребоваться капремонт

«Главное условие — после такой „аварийной“ доливки при первой возможности выполнить полноценную замену масла и фильтра, вернувшись к рекомендованному производителем автомобиля продукту», – заявил в интервью «Российской газете» эксперт Артем Чальцев.

Совершенно иная ситуация складывается, когда автовладелец смешивает продукты разных производителей или даже различные линейки внутри одного бренда. Как пояснил эксперт, в этом случае невозможно быть уверенным в совместимости модификаторов вязкости и пакетов присадок.

Различия в химическом составе создают серьезные риски: не исключено образование осадка, нарушение стабильности масляной пленки и даже прямой химический конфликт между присадками.

Последствия такого эксперимента могут быть плачевными. Страдает защита двигателя от износа, ухудшается моющая способность масла, меняется коэффициент трения, а поведение смазочного материала при высоких и низких температурах становится непредсказуемым.

Специалист подчеркивает, что попытка сэкономить, используя оказавшееся под рукой масло, легко оборачивается преждевременным дорогостоящим ремонтом двигателя, который многократно перекроет любую сиюминутную выгоду.

Ранее сообщалось, что Daimler представит электробус, у которого запас хода в 2,5 раз больше, чем у КамАЗа.