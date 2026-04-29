Опубликовано 29 апреля 2026, 05:421 мин.
Россияне бросились скупать подержанные автомобили
Расходы россиян на авто с пробегом в марте достигли рекордных 568 млрд рублей. Это на 14% больше, чем в феврале (496,4 млрд рублей), сообщает ТАСС со ссылкой на исследование «Газпромбанк автолизинг» и «Автостат».
© Нейросеть
Львиная доля средств (231,6 млрд рублей) ушла на машины старше 10 лет, которые заняли 70% вторичного рынка в штучном выражении.
Заметно выросли траты на автомобили японских марок: на них потратили 172,7 млрд рублей (+15% к февралю), а их доля в денежном выражении увеличилась с 26,4% до 30,2%. Покупки европейских марок заняли 197 млрд рублей, корейских — 68,7 млрд рублей.
Интересно, что расходы на подержанные китайские (50,7 млрд руб.) и российские (51,3 млрд руб.) автомобили практически сравнялись, а вот американские машины с пробегом обошлись покупателям в 26,8 млрд рублей, отмечается в исследовании.
