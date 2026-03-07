Россияне отказались пересаживаться на китайские автомобили

Гендиректор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков сообщил, что из 47,5 млн легковых автомобилей, зарегистрированных в России на начало 2026 года, лишь чуть более 3 млн принадлежат к китайским брендам. Это 6,6% от общего объема парка.

Наибольшая доля у отечественных автомобилей: при парке этих машин в 13,8 млн единиц получается, что на них ездит каждый третий россиянин (более 29%). На втором месте по распространенности в России японские легковые автомобили: на их долю приходится 11,4 млн единиц.

За ними следуют автомобили корейских (6,27 млн штук), немецких (4,87 млн) и американских (3,22 млн) брендов. Китайские марки находятся только на шестом месте, с парком в 3,15 млн единиц. От них несильно отстают французские бренды: в России по состоянию на начало года насчитывалось 2,74 млн французских машин.