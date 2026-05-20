Россиянин отсудил у дилера три цены дефектного Chery

Автомобиль был куплен в кредит в 2023 году и в процессе эксплуатации в нем начали проявляться различные неисправности. Дилер их устранял, но полностью привести в порядок автомобиль так и не удалось.

«В настоящее время в транспортном средстве имеется стук рулевой рейки и коробки передач, на кузове появились рыжие пятна и отслоение лакокрасочного покрытия. Просил суд удовлетворить заявленные требования в полном объеме», — отмечается в сообщении суда.

В ходе рассмотрения дела суд назначил автотехническую экспертизу. Изучив ее результаты и другие обстоятельства дела, он пришел к выводу, что дефекты, возникшие в автомобиле, носят производственный характер и являются существенными. Устранить их в разумный срок продавец не смог.

Дзержинский районный суд Оренбурга в результате встал на сторону покупателя. Он взыскал с дилера более 6 млн рублей при цене самого автомобиля 2,16 млн рублей. В общей сумме учтена стоимость машины, штраф и неустойка, разница цены, проценты по кредиту. Решение районного суда не вступило в силу и может быть обжаловано.

