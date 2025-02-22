«Ростсельмаш»: власти Канады отобрали у России тракторный завод

Программы импортозамещения в последние три года совладелец «Ростсельмаша» считает неэффективной: по его мнению один импорт (западный) заменили на другой (китайский). Тем не менее российская сельхозтехника остаётся конкурентоспособной на мировом рынке: мы отстаём от ведущих заводов, но «разрыв не фатальный», и в случае правильной экономической политики его можно наверстать.