«Ростсельмаш»: власти Канады отобрали у России тракторный завод

«Ростсельмаш»: власти Канады отобрали у России тракторный заводПроизводитель сельскохозяйственной техники столкнулся с санкциями
Канадский завод появился у «Ростсельмаша» в 2008 году: подсчёты показали, что импорт тракторов из Северной Америки в Россию является самым выгодным решением. Вложение оказалось эффективным, но в 2022 году с предприятием пришлось расстаться из-за санкций. Константин Бабкин заявил, что канадские банки собирались купить завод, положить деньги на специальный замороженный счёт или не заплатить вовсе. Кредитные линии сократили, а в случае отказа продажи грозились заблокировать счета.
В итоге покупателем Buhler Industries стал турецкий холдинг Asko Holding, сумма сделки составила около 45 миллионов долларов по курсу 2022 года. Интересно, что на официальном сайте «Ростсельмаша» продажа американского предприятия описана словосочетанием «сделка прошла на рыночных условиях». Впрочем, по оценкам Константина Бабкина, сегодня выгоднее производить сельскохозяйственную технику в Китае.
Программы импортозамещения в последние три года совладелец «Ростсельмаша» считает неэффективной: по его мнению один импорт (западный) заменили на другой (китайский). Тем не менее российская сельхозтехника остаётся конкурентоспособной на мировом рынке: мы отстаём от ведущих заводов, но «разрыв не фатальный», и в случае правильной экономической политики его можно наверстать.