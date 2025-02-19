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Опубликовано 19 февраля 2025, 09:55
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В России стартуют продажи брутального гибридного кроссовера Rox 01

Модель доступна в двух комплектациях с начальной ценой более девяти миллионов рублей
В России появился мощный гибрид Rox 01 стоимостью более 9 млн рублей. Новинка, которая прежде была известна как Polestone 01, дебютировала еще в конце 2024 года, однако старт продаж был дан только сейчас. Поставки официальные, машины возят к нам с завода BAW (Beijing Automobile Works) в китайском Циндао, так что на них распространяется гарантия пять лет или 150 тысяч километров, а на батарею — восемь лет или 240 тысяч километров. Стоит Polestone 01 от 9 169 000 рублей за семиместное исполнение и 9 379 000 рублей за версию Business Lounge Edition с шестиместным салоном.
Rox 01
Rox 01
© Rox
Лиза Будрина

Rox 01 — это конкурент популярного в России Lixian L9, который поставляют параллельными путями. «Ноль-первый» в длину достигает 5295 миллиметров (с учетом запаски на пятой двери) при колесной базе 3010 миллиметров, а салон может быть как на семь, так и на шесть мест с двумя «капитанскими» креслами на втором ряду. Выбирать можно из стандартной комплектации и исполнения Black Edition, которое обойдется в 9 229 000 и 9 449 000 рублей за семи- и шестиместный варианты соответственно. Black-вариант отличают черные эмблемы Rox и черные колесные диски.

© Rox Motor

У кроссовера гибридная установка, которая состоит из 1,5-литрового бензинового ДВС и двух электромоторов — суммарно они развивают 476 лошадиных сил и 740 Нм крутящего момента. Установка может работать в трех режимах: гибридном, с приоритетом ДВС либо электромоторов. Rox заявляет средний расход топлива в смешанном цикле 7,95 литра на 100 километров и общий запас хода 1300 километров. Разгон с места до «сотни» — 5,5 секунды.

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В представительстве Rox «Мотору» рассказали, что с официальным запуском бренда в России поставки машин по параллельному импорту будут ограничены. С декабря 2024 года компания внедрила систему контроля за автомобилями, не предназначенными для локального рынка: если они будут обнаружены за пределами Китая, все три экрана в салоне будут отключены удаленно. Разблокировать их можно только через обращение к производителю в офис в Китае.

Ранее сообщалось, что российский дистрибьютор Rox, Sinomach Auto, намерен открыть три склада запчастей в разных частях России, а в дальнейшем расширить модельную линейку за счет двух кроссоверов — «младшего» Rox 02 и флагманского Rox 03, который предложат с электрической силовой установкой. Но это произойдет не раньше 2026−2027 годов.

Источник:Sinomach Auto
Автор:Лиза Будрина
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