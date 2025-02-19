В России стартуют продажи брутального гибридного кроссовера Rox 01

Модель доступна в двух комплектациях с начальной ценой более девяти миллионов рублей

В России появился мощный гибрид Rox 01 стоимостью более 9 млн рублей. Новинка, которая прежде была известна как Polestone 01, дебютировала еще в конце 2024 года, однако старт продаж был дан только сейчас. Поставки официальные, машины возят к нам с завода BAW (Beijing Automobile Works) в китайском Циндао, так что на них распространяется гарантия пять лет или 150 тысяч километров, а на батарею — восемь лет или 240 тысяч километров. Стоит Polestone 01 от 9 169 000 рублей за семиместное исполнение и 9 379 000 рублей за версию Business Lounge Edition с шестиместным салоном.