В России стартуют продажи брутального гибридного кроссовера Rox 01

В России стартуют продажи брутального гибридного кроссовера Rox 01Модель доступна в двух комплектациях с начальной ценой более девяти миллионов рублей
Rox 01 — это конкурент популярного в России Lixian L9, который поставляют параллельными путями. «Ноль-первый» в длину достигает 5295 миллиметров (с учетом запаски на пятой двери) при колесной базе 3010 миллиметров, а салон может быть как на семь, так и на шесть мест с двумя «капитанскими» креслами на втором ряду. Выбирать можно из стандартной комплектации и исполнения Black Edition, которое обойдется в 9 229 000 и 9 449 000 рублей за семи- и шестиместный варианты соответственно. Black-вариант отличают черные эмблемы Rox и черные колесные диски.
У кроссовера гибридная установка, которая состоит из 1,5-литрового бензинового ДВС и двух электромоторов — суммарно они развивают 476 лошадиных сил и 740 Нм крутящего момента. Установка может работать в трех режимах: гибридном, с приоритетом ДВС либо электромоторов. Rox заявляет средний расход топлива в смешанном цикле 7,95 литра на 100 километров и общий запас хода 1300 километров. Разгон с места до «сотни» — 5,5 секунды.
В представительстве Rox «Мотору» рассказали, что с официальным запуском бренда в России поставки машин по параллельному импорту будут ограничены. С декабря 2024 года компания внедрила систему контроля за автомобилями, не предназначенными для локального рынка: если они будут обнаружены за пределами Китая, все три экрана в салоне будут отключены удаленно. Разблокировать их можно только через обращение к производителю в офис в Китае.
Ранее сообщалось, что российский дистрибьютор Rox, Sinomach Auto, намерен открыть три склада запчастей в разных частях России, а в дальнейшем расширить модельную линейку за счет двух кроссоверов — «младшего» Rox 02 и флагманского Rox 03, который предложат с электрической силовой установкой. Но это произойдет не раньше 2026−2027 годов.