Видео: философия дизайна Rolls-Royce

Компания Rolls-Royce опубликовала на своем канале в YouTube ролик, рассказывающий о принципах и философии дизайна британского производителя роскошных автомобилей. Особое внимание авторы видео уделили идеальным пропорциям машины, а также сочетанию линий и поверхностей.

Основой безупречного дизайна в компании считают высоту автомобиля, которая должна составлять не более двух диаметров колесных дисков. Также ключевую роль играет симметрия и точность линий, которые и задают форму машины. За счет них формируется фирменный образ, практически не меняющийся с годами.

Видео с YouTube-канала Rolls-Royce Motor Cars.

В ролике можно увидеть концепт-кар Rolls-Royce 103EX, демонстрирующий вектор развития дизайна и технологий. Это электрический беспилотник, лишенный руля и педалей, но получивший все атрибуты современных «Роллс-Ройсов»: отделку салона шелком, натуральным деревом, шерстью и слоновой костью, а также зонт в двери.