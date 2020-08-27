Land Rover создал новую ткань в честь 50-летия Range Rover

Шерстяной материал с классическим клетчатым узором dog-tooth изготовлен на ткацкой фабрике Fox Brothers & Co Ltd. Предприятие работает с 1772 года и является одним из немногих, производящих одежду в Англии. Всего соткано 120 метров полотна — Henry Poole & Co уверяет, что этого хватит на 50 пиджаков. Узор на ткани призван напомнить ценителям об оригинальном Range Rover, и для этого используются цвета из палитры внедорожника 1970 года: синий Tuscan Blue, золотистый Bahama Gold и белый Davos White.
Эти же оттенки впервые за 35 лет предложат для ограниченного 1970 экземплярами Range Rover Fifty. В основе юбилейного издания (в этом году модель Range Rover празднует 50 лет) лежит версия Autobiography, но отличить их друг от друга можно по темным акцентам кузова Auric Atlas, 22-дюймовым колесам уникального дизайна и «рукописным» шильдикам Fifty, а также памятным табличкам в салоне. Одновременно с этим в рамках программы Range Rover Reborn компания предложит отреставрировать классический внедорожник.
Фото: Classic Driver
Для этого будут использовать оригинальные запчасти отделения Land Rover Classic. Во время работы над машиной специалисты максимально сохранят её аутентичность, чтобы на выходе получить коллекционный экземпляр, полностью соответствующей начальной спецификации. Стоимость всех работ в Land Rover оценили минимум в 145 000 фунтов стерлингов, что по нынешнему курсу составляет 14,4 миллиона рублей. При это машину в неплохом состоянии можно купить за 69 000 евро (6,1 миллиона рублей).