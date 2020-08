Land Rover создал новую ткань в честь 50-летия Range Rover

Шерстяной материал с классическим клетчатым узором dog-tooth изготовлен на ткацкой фабрике Fox Brothers & Co Ltd. Предприятие работает с 1772 года и является одним из немногих, производящих одежду в Англии. Всего соткано 120 метров полотна — Henry Poole & Co уверяет, что этого хватит на 50 пиджаков. Узор на ткани призван напомнить ценителям об оригинальном Range Rover, и для этого используются цвета из палитры внедорожника 1970 года: синий Tuscan Blue, золотистый Bahama Gold и белый Davos White.