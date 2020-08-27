Land Rover создал новую ткань в честь 50-летия Range Rover

Эти же оттенки впервые за 35 лет предложат для ограниченного 1970 экземплярами Range Rover Fifty. В основе юбилейного издания (в этом году модель Range Rover празднует 50 лет) лежит версия Autobiography, но отличить их друг от друга можно по темным акцентам кузова Auric Atlas, 22-дюймовым колесам уникального дизайна и «рукописным» шильдикам Fifty, а также памятным табличкам в салоне. Одновременно с этим в рамках программы Range Rover Reborn компания предложит отреставрировать классический внедорожник.