Rolls-Royce Phantom получил полностью изолированный пассажирский отсек

«Умное» или электрохроматическое стекло способно менять степень прозрачности, визуально разделяя место водителя и задний пассажирский отсек. Благодаря использованию современных звукопоглощающих материалов Privacy Suite полностью изолирован от проникновения посторонних шумов. Для общения с водителем пассажир «Фантома» может использовать встроенную систему связи.
В центре разделительной перегородки Privacy Suite находится лоток, внутреннее пространство которого подсвечивается при открытии. Отсек можно оснастить развлекательной системой с двумя 12-дюймовыми дисплеями, которая интегрируется в бортовую систему автомобиля и оснащается отдельным HDMI-портом. Кроме этого, с помощью системы можно настраивать «звездный» потолок и часы.
Новый Rolls-Royce Phantom дебютировал летом прошлого года. Автомобиль получил адаптивную пневматическую подвеску, полноуправляемое шасси и 6,75-литровый 12-цилиндровый твин-турбо мотор, выдающий 571 силу и 900 Нм крутящего момента.