Rolls-Royce Phantom получил полностью изолированный пассажирский отсек

В центре разделительной перегородки Privacy Suite находится лоток, внутреннее пространство которого подсвечивается при открытии. Отсек можно оснастить развлекательной системой с двумя 12-дюймовыми дисплеями, которая интегрируется в бортовую систему автомобиля и оснащается отдельным HDMI-портом. Кроме этого, с помощью системы можно настраивать «звездный» потолок и часы.