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31 августа 17:45

Rolls-Royce Phantom получил полностью изолированный пассажирский отсек

Британский производитель представил новый вариант организации салона

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На автосалоне в китайском Ченгду компания Rolls-Royce продемонстрировала концепцию изолированного пассажирского отсека, доступного для покупателей длиннобазной версии седана Phantom. Особенностью пространства, названного Privacy Suite, стала перегородка из «умного» стекла, а также лоток для обмена документами и мелкими предметами с пассажиром переднего ряда или водителем.

«Умное» или электрохроматическое стекло способно менять степень прозрачности, визуально разделяя место водителя и задний пассажирский отсек. Благодаря использованию современных звукопоглощающих материалов Privacy Suite полностью изолирован от проникновения посторонних шумов. Для общения с водителем пассажир «Фантома» может использовать встроенную систему связи.

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В центре разделительной перегородки Privacy Suite находится лоток, внутреннее пространство которого подсвечивается при открытии. Отсек можно оснастить развлекательной системой с двумя 12-дюймовыми дисплеями, которая интегрируется в бортовую систему автомобиля и оснащается отдельным HDMI-портом. Кроме этого, с помощью системы можно настраивать «звездный» потолок и часы.

Новый Rolls-Royce Phantom дебютировал летом прошлого года. Автомобиль получил адаптивную пневматическую подвеску, полноуправляемое шасси и 6,75-литровый 12-цилиндровый твин-турбо мотор, выдающий 571 силу и 900 Нм крутящего момента.

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