Производитель решил изменить гамму версий модели

Пульс

Range Rover Evoque лишится трехдверного кузова

2833b65004fc52c5485b87ffe837cd963027c909
8 июня 2018

Группа Jaguar Land Rover решила отказаться от трехдверной модификации кроссовера Range Rover Evoque. Об этом пишет британское издание Autocar со ссылкой на представителя марки.

Самые-самые трехдверные внедорожники

Не выпускать трехдверный вариант нового «Эвока» решили потому, что сейчас доля продаж таких автомобилей составляет всего лишь пять процентов. При этом модификация с кузовом «кабриолет» останется в гамме модели, так же, как и пятидверная машина, на которую приходится основной спрос.

В России нынешний трехдверный «Эвок» предлагается только в двух богато оснащенных модификациях. Модель можно заказать с двухлитровым бензиновым и дизельным двигателем, выдающим 240 и 180 лошадиных сил соответственно. Цены на трехдверные автомобили начинаются от 3,3 миллиона рублей.

Культовые трехдверные внедорожники: вездеходы с правильным количеством дверей

Range Rover Evoque следующего поколения будет построен на модернизированной платформе нынешней модели. Модель получит линейку моторов семейства Ingenium, выдающих от 150 до 300 сил, а также, возможно, гибридной силовой установкой с 48-вольтой системой бортового электропитания.

Как сообщалось ранее, новый «Эвок» покажут осенью этого года на моторшоу в Париже.

Гордость Британии

10 выдающихся (и это объективно) британских машин

Теги:
Land RoverEvoqueRange RoverКроссоверы
Новости по теме
28 ноября 2017
Названа дата дебюта следующего Range Rover Evoque
2 февраля 2016
Кабриолет Range Rover Evoque оценили в 4 миллиона рублей
2 февраля 2016
Кабриолет Range Rover Evoque оценили в 4 миллиона рублей