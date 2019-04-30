Гибридный Range Rover Sport установил рекорд: 1292 километра без дозаправки

В рекордном заезде принял участие экипаж команды LAV Racing в составе тележурналиста Андрея Леонтьева и инженера Максима Леонова. Они стартовали в начале трассы М4 «Дон», за пределами МКАД, с максимальным уровнем заряда батареи и полным баком топлива.

Средняя скорость внедорожника на всем отрезке пути составила 64 километра в час. На первом участке маршрута длиной 200 километров расход составил около четырех литров на 100 километров, а после исчерпания заряда батареи он поднялся до семи литров.