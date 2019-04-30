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18:16

Гибридный Range Rover Sport установил рекорд: 1292 километра без дозаправки

Автомобиль попал в «Книгу рекордов России»

Подключаемый гибрид Range Rover Sport PHEV установил рекорд дальности пробега без дозаправки и подзарядки. Внедорожник смог проехать 1292 километра на одном баке, и по решению редакционной коллегии «Книги рекордов России», этот результат был официально зарегистрирован как рекордный.

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В рекордном заезде принял участие экипаж команды LAV Racing в составе тележурналиста Андрея Леонтьева и инженера Максима Леонова. Они стартовали в начале трассы М4 «Дон», за пределами МКАД, с максимальным уровнем заряда батареи и полным баком топлива.

Средняя скорость внедорожника на всем отрезке пути составила 64 километра в час. На первом участке маршрута длиной 200 километров расход составил около четырех литров на 100 километров, а после исчерпания заряда батареи он поднялся до семи литров.

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В состав силовой установки Range Rover Sport PHEV входят 300-сильная «турбочетверка» Ingenium и встроенный в восьмидиапазонный «автомат» электромотор мощностью 116 лошадиных сил. Суммарная отдача — 404 силы и 640 Нм крутящего момента. Range Rover Sport PHEV может разгоняться до «сотни» за 6,7 секунды, а его максимальная скорость составляет 220 километров в час.

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