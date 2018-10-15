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12:29

Видео: четыре поколения Audi RS4 Avant сравнили в гонке по прямой

Самым «пожилым» участником стал идеологический предшественник модели — RS2 Avant

Британский сайт Carwow организовал дрэг-гонку между четырьмя поколениями Audi RS4. Самым «пожилым» участником заезда стал RS2 Avant, считающийся идеологическим предшественником «ЭрЭс-четвертой», молодым — RS4 Avant последнего поколения.

Под капотом полноприводного Audi RS2 Avant установлена рядная «турбопятерка» объемом 2,2 литра. Ее отдача составляет 315 лошадиных сил и 400 Нм крутящего момента. С места до ста километров в час RS2 способен разгоняться за 4,8 секунды. Его максимальная скорость — 262 километра в час.

Видео: carwow

Новый RS4 Avant укомплектован 2,9-литровым битурбо V6 мощностью 450 лошадиных сил и 600 Нм крутящего момента. Первую «сотню» универсал разменивает через 4,1 секунды. Максимальная скорость машины составляет 280 километров в час.

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