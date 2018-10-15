Видео: четыре поколения Audi RS4 Avant сравнили в гонке по прямой

Под капотом полноприводного Audi RS2 Avant установлена рядная «турбопятерка» объемом 2,2 литра. Ее отдача составляет 315 лошадиных сил и 400 Нм крутящего момента. С места до ста километров в час RS2 способен разгоняться за 4,8 секунды. Его максимальная скорость — 262 километра в час.
Видео: carwow
Новый RS4 Avant укомплектован 2,9-литровым битурбо V6 мощностью 450 лошадиных сил и 600 Нм крутящего момента. Первую «сотню» универсал разменивает через 4,1 секунды. Максимальная скорость машины составляет 280 километров в час.