Видео: четыре поколения Audi RS4 Avant сравнили в гонке по прямой

Под капотом полноприводного Audi RS2 Avant установлена рядная «турбопятерка» объемом 2,2 литра. Ее отдача составляет 315 лошадиных сил и 400 Нм крутящего момента. С места до ста километров в час RS2 способен разгоняться за 4,8 секунды. Его максимальная скорость — 262 километра в час.