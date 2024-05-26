Суперуниверсалы Audi RS 4 Avant и BMW M3 Touring устроили километровую гонку

Заезды прошли на дистанции в 1000 метров

Суперуниверсалы Audi RS 4 Avant и BMW M3 Touring устроили километровую гонку. Сегмент «заряженных» универсалов достаточно скромный, но каждая модель, которая в нём представлена, представляет собой продукт высокого инжиниринга — готовый в любой момент поучаствовать в гонке по прямой. На сей раз авторы издания Motorsport Magazine свели в дрэг-рейсинге заслуженный Audi RS 4 Avant, которому бросил вызов амбициозный новичок в лице BMW M3 Touring. При этом дистанция для заезда была выбрана необычная — 1000 метров.