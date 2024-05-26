Лимитированный Audi RS 4 Competition свели в гонке с Audi RS 7 Performance

Лифтбек стандартный, а вот универсал слегка доработан

Лимитированный Audi RS 4 Competition сразился со стоковым Audi RS 7 Performance. Авторы YouTube-канала Carwow устроили очередную гонку по прямой, участниками которой стали два актуальных автомобиля Audi. Соперником лимитированного универсала Audi RS 4 Competition стал лифтбек Audi RS 7 Performance, причём заезд двух собратьев по бренду стал заодно ещё и состязанием двух концепций — более крупная модель в гонке участвовала в своём полностью стандартном виде, тогда как компактная машина получила небольшие доработки.