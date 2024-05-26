Лимитированный Audi RS 4 Competition свели в гонке с Audi RS 7 Performance

Опубликовано 26 мая 2024, 11:30
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Лимитированный Audi RS 4 Competition свели в гонке с Audi RS 7 PerformanceЛифтбек стандартный, а вот универсал слегка доработан
Лимитированный Audi RS 4 Competition сразился со стоковым Audi RS 7 Performance. Авторы YouTube-канала Carwow устроили очередную гонку по прямой, участниками которой стали два актуальных автомобиля Audi. Соперником лимитированного универсала Audi RS 4 Competition стал лифтбек Audi RS 7 Performance, причём заезд двух собратьев по бренду стал заодно ещё и состязанием двух концепций — более крупная модель в гонке участвовала в своём полностью стандартном виде, тогда как компактная машина получила небольшие доработки.
RS 4 Competition оснащён 2,9-литровым двигателем V6 с турбонаддувом, который выдаёт 450 лошадиных сил и 600 ньютон-метров. Однако 8-ступенчатая автоматическая коробка передач перекалибрована, чтобы ускорить переключения.
Весит полноприводный универсал 1785 килограммов. Что касается RS 7 Performance, то он имеет 4,0-литровый турбированный V8, развивающий 630 сил и 800 Нм. Как и соперник, модель имеет 8-диапазонный «автомат» и фирменный полный привод, а масса такой машины составляет 2065 килограммов.