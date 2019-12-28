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18:18

Видео: Audi RS5 и Mercedes-AMG GLC 63 S сразились в дрэге с Tesla Model 3

YouTube-канал carwow сравнил динамику трёх непохожих «заряженных» моделей

© carwow, скрин видео
Сергей Ильин
Блогеры британского carwow сопоставили характеристики трёх полноприводных «горячих» автомобилей — кроссовера Mercedes-AMG GLC 63 S, лифтбека Audi RS5 Sportback и электрокара Tesla Model 3 в топовой комплектации Performance. Дуэлянтов проверили в четырёх дисциплинах: двух разгонах с хода, старте с места и оценили эффективность торможения.

Mercedes-AMG GLC 63 S — быстрейший в классе компактных вседорожников и из тройки он самый мощный, тяжёлый и дорогой. Под капотом кроссовера 510-сильный (700 Нм крутящего момента) V8 Twin Turbo, тяга передаётся через девятиступенчатый «автомат» AMG Speedshift MCT. Масса «Мерседеса» — более двух тонн. В Великобритании цены на GLC 63 S начинаются с 88 тысяч фунтов стерлингов (около 7 миллионов 144 тысяч рублей).

Пятидверная Audi RS5 Sportback на 300 килограммов легче кроссовера и примерно на 20 тысяч фунтов стерлингов (около 1,6 миллиона рублей) дешевле. Лифтбек приводит в движение 2,9-литровая V-образная «битурбошестёрка» мощностью 450 лошадиных сил и крутящим моментом 600 Нм. Мотор сочетается с 8-диапазонным «автоматом».

Двухмоторная Tesla Model 3 оценена в Соединённом Королевстве в 53 тысячи фунтов стерлингов (около 4,3 миллиона рублей). Силовая установка выдаёт 490 лошадиных сил и 660 Нм крутящего момента. Электрокар весит 1847 килограммов.

Видео: carwow

Сильная сторона электрокара — мгновенные ускорения. Однако сравнение с бензиновыми моделями подчеркнуло слабость электрической системы Tesla — сравнительно небольшую максимальную скорость.

На дистанции в четверть мили этот фактор не помешал Model 3, и победителя пришлось выявлять фотофинишем. Зато в заездах с места блогерам пришлось отказаться от традиционного старта с 80 километров в час и снизить начальную скорость.