Audi привезла в Россию всего 10 лифтбеков RS5 Sportback

Под капотом Audi RS5 Sportback установлен V6 2.9 с двумя турбокомпрессорами, который выдает 450 лошадиных сил и 600 Нм крутящего момента. По умолчанию лифтбек оснащен восьмидиапазонным автоматом и полноприводной трансмиссией quattro с межосевым дифференциалом Torsen. С места до «сотни» RS5 Sportback разгоняется за 3,9 секунды и достигает 280 километров в час.
В список оснащения Audi RS5 Sportback для России уже включены светодиодные матричные фары, рулевое управление с переменным передаточным отношением, активный межколесный дифференциал на задней оси, адаптивная подвеска на стальных пружинах Dynamic Ride Control (DRC), драйверский пакет Dynamic, которые сдвигает планку максимальной скорости, стайлинг-набор с внешними деталями из углепластика, а также аудиосистема Bang & Olufsen.
Всего в Россию привезли только 10 экземпляров Audi RS5 Sportback, каждый — с уникальным RS-цветом кузова. Лифтбек можно заказать в оттенке красного Misano Red, синего Navarra Blue, черного Mythos Black, серого Daytona Grey и Nardo Grey, а также белом цвете Glacier White. Цена модели — 7 770 000 рублей.