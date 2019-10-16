Audi привезла в Россию всего 10 лифтбеков RS5 Sportback

Под капотом Audi RS5 Sportback установлен V6 2.9 с двумя турбокомпрессорами, который выдает 450 лошадиных сил и 600 Нм крутящего момента. По умолчанию лифтбек оснащен восьмидиапазонным автоматом и полноприводной трансмиссией quattro с межосевым дифференциалом Torsen. С места до «сотни» RS5 Sportback разгоняется за 3,9 секунды и достигает 280 километров в час.