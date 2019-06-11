Из Audi RS5 сделали эксклюзивный спорткар

Под капотом машины установлен 2,9-литровый двигатель V6 с двумя турбонагнетателями, который выдает 450 лошадиных сил и 600 Нм крутящего момента (доступен в диапазоне от 1900 до 5000 оборотов в минуту). Агрегат сочетается с восьмиступенчатым «автоматом» и полным приводом. С нуля до 97 километров в час RS5 способна разогнаться за 3,9 секунды. Максимальная скорость — 280 километров в час.