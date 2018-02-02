Компания Audi сделала 705-сильный «прощальный» универсал RS6

Компания Audi представила специальную модификацию «заряженного» универсала RS6 Performance – Nogaro. Всего будет выпущено 150 таких автомобилей, при этом сама версия станет «прощальной» для модели, которая в скором времени сменит поколение.

Новинка названа Nogaro в честь фирменного синего цвета самого первого спортивного универсала немецкой марки – RS2, который вышел на рынок в 1994 году. Именно этот оттенок и используется для окраски кузова RS6, а также для алькантаровых вставок на креслах, дверях и центральном тоннеле.

«Заряженный» универсал оснащается четырехлитровой бензиновой битурбо «восьмеркой», которая на стандартном автомобиле выдает 605 лошадиных сил. Однако для версии Nogaro производитель установит на мотор пакет доработок от ателье ABT Sportline, увеличивающий отдачу до 705 сил. Максимальный крутящий момент при этом возрастет с 750 до 880 Нм.

Обычный универсал RS6 может набирать первую «сотню» за 3,7 секунды. Сколько потребуется версии Nogaro, чтобы достигнуть этой же отметки, не уточняется. Известно лишь, что максимальная скорость машины увеличится с 305 до 320 километров в час.

В Германии Audi RS6 Nogaro будет стоить от 124,2 тысячи евро – на 6,2 тысячи евро дороже базовой машины.