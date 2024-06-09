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Опубликовано 09 июня 2024, 10:30
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Audi RS 7 получила 710-сильную версию RS7-S

Проект реализовало ателье ABT Sportsline
Лифтбек Audi RS 7 получил «заряженную» 710-сильную версию RS7-S. В 2023 году немецкое ателье ABT Sportsline представило 760-сильный лифтбек ABT RS 7 Legacy Edition. В основе новинки лежит стандартный Audi RS 7 Sportback, а выход модели приурочили к 10-летию с момента дебюта лифтбека, первое поколение которого было показано в 2013 году. Всего было сделано 200 экземпляров, а для тех, кто не успел приобрести мощнейшее исполнение RS 7, теперь компания предлагает пусть и чуть менее мощный, зато неограниченный по тиражу проект RS7-S.
Audi RS 7 получила 710-сильную версию RS7-S
© ABT Sportsline
Александр Пономарёв

В заводском варианте автомобиль оснащается 4,0-литровым бензиновым турбомотором V8 с 48-вольтовым стартер-генератором, 8-ступенчатой автоматической коробкой передач tiptronic и постоянным полным приводом quattro. Стандартный агрегат выдаёт 630 сил и 850 Нм, но доработанная модель имеет в своём арсенале уже 710 лошадиных сил и 950 Нм крутящего момента.

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Двигатель получил новый блок управления ABT Power S и спортивную выхлопную систему. Лифтбек оборудовали винтовой подвеской и стабилизаторами ABT, а также коваными колёсами ABT High Performance диаметром 22 дюйма.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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© ABT Sportsline

Особенностью новинки стал новый аэродинамический обвес, выполненный из углепластика. Салон RS7-S отделан искусственной замшей и натуральной кожей. На спинки сидений и коврики нанесены названия проекта, предусмотрен карбоновый селектор коробки передач и углепластиковые подрулевые лепестки, а также руль с алькантарой и «нулевой» отметкой.

Источник:ABT Sportsline
Автор:Александр Пономарёв
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#ABT Sportsline
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