Audi RS 7 получила 710-сильную версию RS7-S

Audi RS 7 получила 710-сильную версию RS7-SПроект реализовало ателье ABT Sportsline
В заводском варианте автомобиль оснащается 4,0-литровым бензиновым турбомотором V8 с 48-вольтовым стартер-генератором, 8-ступенчатой автоматической коробкой передач tiptronic и постоянным полным приводом quattro. Стандартный агрегат выдаёт 630 сил и 850 Нм, но доработанная модель имеет в своём арсенале уже 710 лошадиных сил и 950 Нм крутящего момента.
Двигатель получил новый блок управления ABT Power S и спортивную выхлопную систему. Лифтбек оборудовали винтовой подвеской и стабилизаторами ABT, а также коваными колёсами ABT High Performance диаметром 22 дюйма.
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Особенностью новинки стал новый аэродинамический обвес, выполненный из углепластика. Салон RS7-S отделан искусственной замшей и натуральной кожей. На спинки сидений и коврики нанесены названия проекта, предусмотрен карбоновый селектор коробки передач и углепластиковые подрулевые лепестки, а также руль с алькантарой и «нулевой» отметкой.