Audi RS 7 получила 710-сильную версию RS7-S

Проект реализовало ателье ABT Sportsline

Лифтбек Audi RS 7 получил «заряженную» 710-сильную версию RS7-S. В 2023 году немецкое ателье ABT Sportsline представило 760-сильный лифтбек ABT RS 7 Legacy Edition. В основе новинки лежит стандартный Audi RS 7 Sportback, а выход модели приурочили к 10-летию с момента дебюта лифтбека, первое поколение которого было показано в 2013 году. Всего было сделано 200 экземпляров, а для тех, кто не успел приобрести мощнейшее исполнение RS 7, теперь компания предлагает пусть и чуть менее мощный, зато неограниченный по тиражу проект RS7-S.