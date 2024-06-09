Видео: Audi RS 7 Performance и BMW M3 Touring сошлись в дрэге

Оба автомобиля в полностью стандартной комплектации

Лифтбек Audi RS 7 Performance и универсал BMW M3 Touring сошлись в дрэге. Авторы YouTube-канала Carwow устроили очередную гонку по прямой, участниками которой стали два «заряженных» немецких автомобиля. Соперником лифтбека Audi RS 7 Performance стал универсал BMW M3 Touring актуального поколения — в итоге получилась дуэль не только двух брендов, но и двух типов кузова или двух машин разных классов. Главной интригой стало то, что сильнее окажет влияние на результат — большая мощность или меньшая масса.