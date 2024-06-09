Видео: Audi RS 7 Performance и BMW M3 Touring сошлись в дрэге

Опубликовано 09 июня 2024, 15:00
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Видео: Audi RS 7 Performance и BMW M3 Touring сошлись в дрэгеОба автомобиля в полностью стандартной комплектации
Лифтбек Audi RS 7 Performance и универсал BMW M3 Touring сошлись в дрэге. Авторы YouTube-канала Carwow устроили очередную гонку по прямой, участниками которой стали два «заряженных» немецких автомобиля. Соперником лифтбека Audi RS 7 Performance стал универсал BMW M3 Touring актуального поколения — в итоге получилась дуэль не только двух брендов, но и двух типов кузова или двух машин разных классов. Главной интригой стало то, что сильнее окажет влияние на результат — большая мощность или меньшая масса.
Лифтбек Audi RS 7 Performance имеет 4,0-литровый турбированный V8, развивающий 630 сил и 800 Нм. Как и соперник, модель имеет 8-диапазонный «автомат» и фирменный полный привод, а масса такой машины составляет 2065 килограммов.
Под капотом BMW M3 Touring классический для этого поколения 3,0-литровый рядный 6-цилиндровый мотор на 510 сил и 650 Нм. Двигатель работает в связке с 8-ступенчатым «автоматом» и полным приводом, а весит универсал 1865 килограммов.