В Петербурге испытали беспилотник российской разработки

По словам создателей, запас хода фургончика достигает 420 километров, а перевозить он может грузы массой до двух тонн.

Руководитель компании Артем Криви рассказал, что в ближайшее время они хотят переоборудовать городские фургоны, которые производят крупные автомобильные компании, в беспилотники, и затем начать интеграцию таких машин на дороги города.