В Петербурге испытали беспилотник российской разработки

17:25
В Санкт-Петербурге провели испытания беспилотного электрического грузовика R-shuttle. Его разработала отечественная компания, которая также базируется в Петербурге.
По словам создателей, запас хода фургончика достигает 420 километров, а перевозить он может грузы массой до двух тонн.
Руководитель компании Артем Криви рассказал, что в ближайшее время они хотят переоборудовать городские фургоны, которые производят крупные автомобильные компании, в беспилотники, и затем начать интеграцию таких машин на дороги города.
В планах компании запустить первые электрические шаттлы без водителя на дороги России уже к 2022 году.
В основе беспилотника лежит технология нейросетей и «глубокого обучения». Последняя сочетает в себе функции управления, компьютерного зрения, предсказания дорожной обстановки и построение оптимального маршрута.