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17:25

В Петербурге испытали беспилотник российской разработки

Электрический фургон предназначен для легких грузовых перевозок

Анастасия Дубина
В Санкт-Петербурге провели испытания беспилотного электрического грузовика R-shuttle. Его разработала отечественная компания, которая также базируется в Петербурге.

По словам создателей, запас хода фургончика достигает 420 километров, а перевозить он может грузы массой до двух тонн.

Руководитель компании Артем Криви рассказал, что в ближайшее время они хотят переоборудовать городские фургоны, которые производят крупные автомобильные компании, в беспилотники, и затем начать интеграцию таких машин на дороги города.

В планах компании запустить первые электрические шаттлы без водителя на дороги России уже к 2022 году.

В основе беспилотника лежит технология нейросетей и «глубокого обучения». Последняя сочетает в себе функции управления, компьютерного зрения, предсказания дорожной обстановки и построение оптимального маршрута.