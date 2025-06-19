Большие гонки под Питером продолжатся в эти выходные

Большие гонки под Питером продолжатся в эти выходныеВ топовом классе на старт выйдут сразу три представителя Северной столицы
Впрочем, петербургским зрителям тоже будет за кого поболеть — в чемпионате России выступают сразу три гонщика из Северной столицы. Постоянными участниками турнира являются единственные на российском кольце «гоночные близнецы» — братья Артем и Захар Слуцкие, сейчас выступающие на автомобилях Hyundai за авторитетную команду LUKOIL Racing Twins Team. Однако на открытии сезона из трех петербуржцев лучше всех проявил себя дебютант класса — Петр Плотников, управляющий испанским хэтчбеком Leon Cupra команды TAIF Motorsport.
На трассе болельщики смогут не только следить за петербургскими спортсменами с трибун, но и пообщаться с ними накоротке — в дни гонок ежедневно проходит прогулка по пит-лейну, когда команды выкатывают из боксов свои машины, а гонщики выходят пообщаться со зрителями.
Также зрители сами могут погонять по «Игоре Драйв». В конце дня можно проехаться по трассе пассажиром на суперкаре — опытный пилот за рулем гарантирует и яркие ощущения, и безопасность. В течение всего дня работает зона гоночных симуляторов, которые позволяют промчать по виртуальной «Игоре» на прототипе BR03.
Остались вопросы? Ознакомиться с информацией для болельщиков и купить билеты на соревнования можно по ссылке.