Большие гонки под Питером продолжатся в эти выходные

На трассе болельщики смогут не только следить за петербургскими спортсменами с трибун, но и пообщаться с ними накоротке — в дни гонок ежедневно проходит прогулка по пит-лейну, когда команды выкатывают из боксов свои машины, а гонщики выходят пообщаться со зрителями.

Также зрители сами могут погонять по «Игоре Драйв». В конце дня можно проехаться по трассе пассажиром на суперкаре — опытный пилот за рулем гарантирует и яркие ощущения, и безопасность. В течение всего дня работает зона гоночных симуляторов, которые позволяют промчать по виртуальной «Игоре» на прототипе BR03.