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13:41

СМП РСКГ: итоги пятого этапа

Чем закончились заезды Российской серии кольцевых гонок на автодроме ADM Raceway

В прошедшие выходные на подмосковном автодроме ADM Raceway в Мячково прошел пятый этап Российской серии кольцевых гонок (СМП РСКГ). Победителем престижного класса «Туринг» стал пилот LADA Sport ROSNEFT Кирилл Ладыгин, а звездой SMP Formula 4 — Павел Буланцев.

По итогам пятого этапа СМП РСКГ, лучшим в классе «Туринг» стал Кирилл Ладыгин, выступающий на Lada Vesta Sport TCR. Первое место в S1600 досталось Павлу Кузьминову из AG Team, который, благодаря полуминутному штрафу, сместил с этой позиции Руслана Нафикова (AKHMAT Racing Team). В «Супер-продакшене» подиум возглавил Андрей Петухов из LADA Sport ROSNEFT.

В классе «Туринг-Лайт» успех был на стороне Артема Кабакова (B-Tuning), однако судьи оштрафовали его и первое место в итоге досталось Айдару Нуриеву из RAVON Racing Team. Заезд SMP Formula 4 запомнился аварией Никиты Александрова и Ивана Носова и бронзовой наградой Ирины Сидорковой, которая уступила лишь победителю гонки Павлу Буланцеву и серебряному призеру Алексею Несову.

Следующий этап СМП РСКГ пройдет на автодроме Moscow Raceway 17 и 18 августа. Вход на мероприятие будет платным.