СМП РСКГ: итоги пятого этапа

По итогам пятого этапа СМП РСКГ, лучшим в классе «Туринг» стал Кирилл Ладыгин, выступающий на Lada Vesta Sport TCR. Первое место в S1600 досталось Павлу Кузьминову из AG Team, который, благодаря полуминутному штрафу, сместил с этой позиции Руслана Нафикова (AKHMAT Racing Team). В «Супер-продакшене» подиум возглавил Андрей Петухов из LADA Sport ROSNEFT.
В классе «Туринг-Лайт» успех был на стороне Артема Кабакова (B-Tuning), однако судьи оштрафовали его и первое место в итоге досталось Айдару Нуриеву из RAVON Racing Team. Заезд SMP Formula 4 запомнился аварией Никиты Александрова и Ивана Носова и бронзовой наградой Ирины Сидорковой, которая уступила лишь победителю гонки Павлу Буланцеву и серебряному призеру Алексею Несову.
Следующий этап СМП РСКГ пройдет на автодроме Moscow Raceway 17 и 18 августа. Вход на мероприятие будет платным.