СМП РСКГ: итоги пятого этапа

В классе «Туринг-Лайт» успех был на стороне Артема Кабакова (B-Tuning), однако судьи оштрафовали его и первое место в итоге досталось Айдару Нуриеву из RAVON Racing Team. Заезд SMP Formula 4 запомнился аварией Никиты Александрова и Ивана Носова и бронзовой наградой Ирины Сидорковой, которая уступила лишь победителю гонки Павлу Буланцеву и серебряному призеру Алексею Несову.