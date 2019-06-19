Третий этап Российской серии кольцевых гонок пройдет на Смоленском кольце

На «Смоленском кольце» встретятся участники четырех классов — Туринг, Туринг-Лайт, Супер-продакшн и S1600. Юные пилоты зачета S1600 Юниор будут заняты на экзаменах. Зато на смоленскую трассу приедут молодые спортсмены из Кубка SMP Formula 4.
Самыми зрелищными обещают стать заезды класса Туринг на 340-сильных автомобилях международной категории TCR. Смоленский этап СМП РСКГ открыт для иностранных пилотов, но примут ли они участие, еще неизвестно. Пока на первых строчках этого зачета разместились Дмитрий Брагин (Hyundai i30 N, ТАИФ Моторспорт), Алексей Дудукало (Audi RS3, LUKOIL Racing) и Кирилл Ладыгин (LADA Vesta, LADA Sport ROSNEFT).
В зачете Супер-продакшн вперед вырвался Андрей Петухов на «Весте», однако первая же гонка на «Смоленском кольце» может вывести вперед его напарника Владислава Незванкина, которому на пятки наступает Вадим Антипов на Subaru BRZ.
Интрига сохраняется и в классе Туринг-Лайт, где лидирует опытнейший Владимир Черевань (Volkswagen Polo, Академия ралли). За первые два этапа он создал хороший задел, а вот Ефима Гантмахера (Ravon Nexia, Ravon Racing) отделяет от занимающего вторую строчку таблицы Романа Голикова (LADA Kalina, Академия ралли) всего лишь одно очко.
S1600 — так в этом сезоне называется бывший Национальный класс. Первые места оккупировали пилоты на хэтчбеках корейских марок: лидирующий Павел Кузьминов из AG Team пилотирует Kia Rio, как и идущий третьим Василий Кораблев, а между ними разместился Борис Шульмейстер (Hyundai Solaris, Microbor AG Team). А сразу за тройкой лидеров — американец Томас Джонсон, также выбравший Kia Rio.
Свои притязания на титул в SMP Formula 4 оспаривают Алексей Несов и не отпускающие его Артем Лобаненко и Павел Буланцев. За первые два этапа они успели обменяться победами и призовыми местами, так что на «Смоленском этапе» стоит ждать увлекательной борьбы.
В пятницу 21 июня состоится квалификация всех классов — начало в 16:10. В субботу (с 11:35) и воскресенье (с 11:20) пройдут сами гонки. В перерывах между заездами зрители смогут пообщаться с пилотами на автограф-сессиями, попробовать свои силы за рулем компьютерных симуляторов, принять участие в шоу-программах. Для детей предусмотрена игровая площадка.
Следить за происходящим на трассе можно и дистанционно: прямые трансляции ведут телеканалы Матч ТВ и Матч! Наш страна. Онлайн-трансляции доступны на Яндекс.эфире и медиа-портале smp-rskg.tv, актуальные новости публикуются на сайте серии РСКГ.рф.