Третий этап Российской серии кольцевых гонок пройдет на Смоленском кольце

Самыми зрелищными обещают стать заезды класса Туринг на 340-сильных автомобилях международной категории TCR. Смоленский этап СМП РСКГ открыт для иностранных пилотов, но примут ли они участие, еще неизвестно. Пока на первых строчках этого зачета разместились Дмитрий Брагин (Hyundai i30 N, ТАИФ Моторспорт), Алексей Дудукало (Audi RS3, LUKOIL Racing) и Кирилл Ладыгин (LADA Vesta, LADA Sport ROSNEFT).

В зачете Супер-продакшн вперед вырвался Андрей Петухов на «Весте», однако первая же гонка на «Смоленском кольце» может вывести вперед его напарника Владислава Незванкина, которому на пятки наступает Вадим Антипов на Subaru BRZ.