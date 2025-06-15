Россия и Беларусь совместно разработают дешевые мотоциклы эндуро

Президент Федерации мотоспорта Татарстана отметил, что совместно с белорусской стороной обсуждается вопрос проведения международной гонки по мотокроссу: она может состояться в 2026 году. Какой мотоцикл из линейки «Минска» послужит основой для будущих кроссовых байков и эндуро не уточняется. Сейчас в каталоге есть эндуро X250. Три года назад директор «МотоВелоЗавода» признался президенту Беларуси Александру Лукашенко, что отечественных деталей в мотоциклах нет: только китайские.