Представлен «внедорожный» спорткар в стиле Porsche 911

Впрочем, технически у Ruf Rodeo Concept и Porsche 911 мало общего. Купе построено вокруг карбонового монокока со стальными зонами деформации и оснащено шестицилиндровым оппозитным двигателем объемом 4,0 литра. Агрегат собран на основе блока Porsche, но на этом сходство заканчивается. Мотор выдает 510 лошадиных сил и 470 Нм крутящего момента и работает в паре с шестиступенчатой «механикой».
По сути, концепт Rodeo является одной из модификаций моделей CTR/SCR. Первая оснащается турбомотором 3.6, вторая — тем самым «атмосферником» 4.0. Подвеска спорткара собрана на двойных поперечных рычагах с толкающими штангами и горизонтальными амортизаторами. Тормоза — углерод-керамика.
Двухдверка Rodeo — первый автомобиль Ruf с полноприводной трансмиссией. Подробностей о её работе нет, но в салоне купе можно рассмотреть переключатель, с помощью которого регулируется распределение момента между осями. Среди других особенностей — длинноходная подвеска, кенгурятник, прожекторы вспомогательного освещения, багажник на крыше и лопата.
Салон «Руфа» отделан кожей и тканью с рисунком, подражающим геометрическим узорам индейцев навахо.