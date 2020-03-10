Представлен «внедорожный» спорткар в стиле Porsche 911

Впрочем, технически у Ruf Rodeo Concept и Porsche 911 мало общего. Купе построено вокруг карбонового монокока со стальными зонами деформации и оснащено шестицилиндровым оппозитным двигателем объемом 4,0 литра. Агрегат собран на основе блока Porsche, но на этом сходство заканчивается. Мотор выдает 510 лошадиных сил и 470 Нм крутящего момента и работает в паре с шестиступенчатой «механикой».