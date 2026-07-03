Новости
Опубликовано 03 июля 2026, 15:45
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Руферы из России получили 8 обвинений в США за покорение Эмпайр-Стейт-билдинг

В США предъявили 8 обвинений руферам из РФ за покорение Эмпайр-Стейт-билдинг. Окружной суд Нью-Йорка выдвинул 8 обвинений российским руферам Ивану Биркусу и Ангелине Николау за покорение небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг. Об этом сообщил Yahoo.News. Как утверждается в обвинительном резюме, обоим грозит серьезные сроки заключения под стражей.
Анджела Николау и Иван Биркус разворачивают баннер на вершине Эмпайр-Стейт-билдинг в Нью-Йорке, 1 июля 2026 года.
Анджела Николау и Иван Биркус разворачивают баннер на вершине Эмпайр-Стейт-билдинг в Нью-Йорке, 1 июля 2026 года.
© WABC - PHOTO
Полина Болондь
Полина Болондь

По данным издания, суд вменил паре целый ряд обвинений по восьми статьям: кражу со взломом, безрассудную угрозу, преступный вред, преступное посягательство на чужое имущество, нарушение локального законодательства, преступное фальсификацию, беспорядочное поведение и использование инструментов для взлома.

Сам инцидент произошел 1 июля. Руферы, получившие большую популярность благодаря блогам в соцсетях о различных восхождениях, забрались на шпиль Эмпайр-стейт-билдинг. На вершине Биркус сделал предложение своей избраннице. Вместе они закрепили баннер, на котором значилась надпись: «Когда сила любви побеждает любовь к власти, мир познает мир». Это событие зафиксировали камеры.

После возвращения на землю оба были арестованы и доставлены в отделение полицейского участка Манхэттена

Источник:Yahoo
Автор:Полина Болондь
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