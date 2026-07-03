Руферы из России получили 8 обвинений в США за покорение Эмпайр-Стейт-билдинг

По данным издания, суд вменил паре целый ряд обвинений по восьми статьям: кражу со взломом, безрассудную угрозу, преступный вред, преступное посягательство на чужое имущество, нарушение локального законодательства, преступное фальсификацию, беспорядочное поведение и использование инструментов для взлома.

Сам инцидент произошел 1 июля. Руферы, получившие большую популярность благодаря блогам в соцсетях о различных восхождениях, забрались на шпиль Эмпайр-стейт-билдинг. На вершине Биркус сделал предложение своей избраннице. Вместе они закрепили баннер, на котором значилась надпись: «Когда сила любви побеждает любовь к власти, мир познает мир». Это событие зафиксировали камеры.

После возвращения на землю оба были арестованы и доставлены в отделение полицейского участка Манхэттена