Госдума потребовала прописать четкие критерии опасного вождения

Госдума потребовала прописать четкие критерии опасного вожденияЗаконопроект, предусматривающий штраф в размере пяти тысяч рублей, уже принят в первом чтении
В своем письме Нилов просит детально проработать данный вопрос для точного понимания разницы между умышленной агрессией на дороге и вынужденными маневрами водителей, стремящихся избежать серьезного ДТП. Депутат считает, что при наличии четких критериев опасного вождения сотрудники ГИБДД смогут оперативно выявлять и привлекать к ответственности агрессивных водителей, которые намеренно создают угрозу на дорогах для других участников движения.
Помимо руководителя МВД свою просьбу Нилов направил главе Минтранса России Роману Старовойту. При этом Госдума уже приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий штраф в размере пяти тысяч рублей за опасное вождение. За повторное нарушение водителей будут лишать прав на срок до трех месяцев.
В конце сентября для российских водителей придумала штраф за курение электронных сигарет. За это правонарушение предлагали наказывать на полторы тысячи рублей.