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Опубликовано 11 октября 2024, 19:09
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Госдума потребовала прописать четкие критерии опасного вождения

Законопроект, предусматривающий штраф в размере пяти тысяч рублей, уже принят в первом чтении
Госдума просит МВД четко прописать критерии опасного вождения на дорогах. Соответствующее письмо министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву направил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По мнению депутата, четкие формулировки, зафиксированные в ПДД, позволяет повысить безопасность дорожного движения.
Госдума потребовала прописать четкие критерии опасного вождения
© Кирилл Каллиников / РИА Новости
Анастасия Мельник

В своем письме Нилов просит детально проработать данный вопрос для точного понимания разницы между умышленной агрессией на дороге и вынужденными маневрами водителей, стремящихся избежать серьезного ДТП. Депутат считает, что при наличии четких критериев опасного вождения сотрудники ГИБДД смогут оперативно выявлять и привлекать к ответственности агрессивных водителей, которые намеренно создают угрозу на дорогах для других участников движения.

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Помимо руководителя МВД свою просьбу Нилов направил главе Минтранса России Роману Старовойту. При этом Госдума уже приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий штраф в размере пяти тысяч рублей за опасное вождение. За повторное нарушение водителей будут лишать прав на срок до трех месяцев.

В конце сентября для российских водителей придумала штраф за курение электронных сигарет. За это правонарушение предлагали наказывать на полторы тысячи рублей.

Источник:ТАСС
Автор:Анастасия Мельник
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