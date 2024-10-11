Госдума потребовала прописать четкие критерии опасного вождения

В своем письме Нилов просит детально проработать данный вопрос для точного понимания разницы между умышленной агрессией на дороге и вынужденными маневрами водителей, стремящихся избежать серьезного ДТП. Депутат считает, что при наличии четких критериев опасного вождения сотрудники ГИБДД смогут оперативно выявлять и привлекать к ответственности агрессивных водителей, которые намеренно создают угрозу на дорогах для других участников движения.