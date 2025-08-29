Рамный внедорожник BAIC BJ60 российской сборки обрел ценник

Рамный внедорожник BAIC BJ60 российской сборки обрел ценникОн оказался заметно дороже конкурента от Haval — H9, который стоит от 4,5 миллиона в версии с дизелем
BAIC BJ60 оснащают турбированным дизелем 2.0 мощностью 163 лошадиные силы (400 Нм крутящего момента), дополненным электронным «довеском» на 14 сил и 50 Нм. Трансмиссия — восьмидиапазонный автомат, привод полный типа part-time, есть понижающая передача, блокировки дифференциалов и независимая подвеска.
Разгон с места до 100 километров в час занимает у BJ60 немало — 14,4 секунды. Расход топлива составляет 8,6 литра на 100 километров. Дорожный просвет пятиметрового внедорожника — 215 миллиметров.
Судя по сайту, россияне смогут выбрать один из четырех цветов экстерьера для BJ60: черный, синий, зеленый или белый.
Автомобиль по умолчанию оборудован 18-дюймовыми колесными дисками, диодной оптикой с адаптивными фарами и панорамной крышей с люком.
В салоне — 13-дюймовый центральный экран и 10-дюймовая цифровая «приборка», аудиосистема с 12 динамиками, трехзонный климат-контроль и электрорегулировки сидений переднего ряда. Также заявлены «зимний» пакет с обогревами, камеры кругового обзора и автоматический парковщик.