В России разрешат разгоняться до 130 км/ч

В настоящее время несколько участков дорог с разрешенной скоростью 130 км/ч уже действуют на платных отрезках федеральных трасс М4 (Дон) и М11 (Москва — Санкт-Петербург). Согласно действующим Правилам, такое ограничение может быть установлено по решению собственника дороги. Теперь же условия, при которых разрешенную скорость поднимут до 130 км/ч, будут закреплены ГОСТом, сообщает Коммерсантъ.
Участок с ограничением «130» не должен быть аварийным (не более трех ДТП в год на километровом отрезке), не может иметь колею (допускается колейность глубиной не более 15 мм) и должна быть оборудована «знаками переменной информации». То есть, знаки ограничения должны отображаться на электронном табло, чтобы их можно было менять в зависимости от погоды. Разрешенную скорость будут снижать во время дождя, снегопадов и других неблагоприятных условий.
Необязательно, что режим высокой разрешенной скорости будет действовать постоянно — он будет включаться на определенных отрезках в зависимости от дня недели, времени дня и состояния дорожного покрытия.
Новый ГОСТ также предусматривает сужать левые полосы, если их на магистрали не менее шести. Подразумевается, что это поможет выровнять скорость транспорта в разных рядах. При этом ширина 3,75 метра сохранится в правых полосах, где едут грузовики, а левые полосы сузят на 25 сантиметров.
Среди других нововведений — более безопасные зоны для остановки, которые будут отделены от проезжей части широкой разделительной полосой. Они появятся на тех магистралях, где ширина обочина меньше полутора метров, и будут расположены через каждые 3–5 километров в зависимости от количества полос.