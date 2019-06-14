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13:37

В России разрешат разгоняться до 130 км/ч

Проект дорожного ГОСТа готов к утверждению

© Росавтодор
Российский дорожный научно-исследовательский институт Министерства транспорта по заказу Росавтодора подготовил проект нового ГОСТа, который впервые позволит устанавливать на некоторых автомагистралях ограничение скорости в 130 км/ч. Также предложено сократить ширину полосы движения с 3,75 метра до 3,5 метра.

В настоящее время несколько участков дорог с разрешенной скоростью 130 км/ч уже действуют на платных отрезках федеральных трасс М4 (Дон) и М11 (Москва — Санкт-Петербург). Согласно действующим Правилам, такое ограничение может быть установлено по решению собственника дороги. Теперь же условия, при которых разрешенную скорость поднимут до 130 км/ч, будут закреплены ГОСТом, сообщает Коммерсантъ.

Участок с ограничением «130» не должен быть аварийным (не более трех ДТП в год на километровом отрезке), не может иметь колею (допускается колейность глубиной не более 15 мм) и должна быть оборудована «знаками переменной информации». То есть, знаки ограничения должны отображаться на электронном табло, чтобы их можно было менять в зависимости от погоды. Разрешенную скорость будут снижать во время дождя, снегопадов и других неблагоприятных условий.

Необязательно, что режим высокой разрешенной скорости будет действовать постоянно — он будет включаться на определенных отрезках в зависимости от дня недели, времени дня и состояния дорожного покрытия.

Новый ГОСТ также предусматривает сужать левые полосы, если их на магистрали не менее шести. Подразумевается, что это поможет выровнять скорость транспорта в разных рядах. При этом ширина 3,75 метра сохранится в правых полосах, где едут грузовики, а левые полосы сузят на 25 сантиметров.

Среди других нововведений — более безопасные зоны для остановки, которые будут отделены от проезжей части широкой разделительной полосой. Они появятся на тех магистралях, где ширина обочина меньше полутора метров, и будут расположены через каждые 3–5 километров в зависимости от количества полос.

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