В России разрешат разгоняться до 130 км/ч

Участок с ограничением «130» не должен быть аварийным (не более трех ДТП в год на километровом отрезке), не может иметь колею (допускается колейность глубиной не более 15 мм) и должна быть оборудована «знаками переменной информации». То есть, знаки ограничения должны отображаться на электронном табло, чтобы их можно было менять в зависимости от погоды. Разрешенную скорость будут снижать во время дождя, снегопадов и других неблагоприятных условий.

Необязательно, что режим высокой разрешенной скорости будет действовать постоянно — он будет включаться на определенных отрезках в зависимости от дня недели, времени дня и состояния дорожного покрытия.