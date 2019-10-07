В России построят летающий автомобиль

В пресс-службе Фонда перспективных исследований РИА Новостям рассказали, что специалисты лаборатории уже занимаются созданием демонстрационного образца автомобиля. Он будет оснащен системой беспилотного управления, а в моторном отсеке расположится бензоэлектрическая силовая установка.

Летающий автомобиль сможет взлетать и садиться вертикально, для этого ему потребуется площадка 50 на 50 метров с высотой препятствий на границе до 15 метров. Запас хода обещают на уровне тысячи километров, а предельную скорость — более 300 километров в час. Вес полезной нагрузки составит порядка 500 килограммов.