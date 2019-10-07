В России построят летающий автомобиль

В пресс-службе Фонда перспективных исследований РИА Новостям рассказали, что специалисты лаборатории уже занимаются созданием демонстрационного образца автомобиля. Он будет оснащен системой беспилотного управления, а в моторном отсеке расположится бензоэлектрическая силовая установка.
Летающий автомобиль сможет взлетать и садиться вертикально, для этого ему потребуется площадка 50 на 50 метров с высотой препятствий на границе до 15 метров. Запас хода обещают на уровне тысячи километров, а предельную скорость — более 300 километров в час. Вес полезной нагрузки составит порядка 500 килограммов.
По словам руководителя проекта Григория Макеича, первый прототип должен появиться в ближайшие четыре года. На этот период запланированы работы по финализации дизайна автомобиля, а также проведение всех необходимых испытаний, результатом которых станет создание демонстрационного образца.
Впервые о планах создать российский летающий автомобиль стало известно зимой 2017 года. По словам представителей Фонда перспективных исследований только за один год на проект планировали потратить три миллиона рублей. Использовать машину планируют для перевозки грузов и пассажиров, в особенности она может быть полезна во время спасательных операций.